お笑いコンビのマユリカ（阪本、中谷）と紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が、カンテレ『おかべろ』（毎週土曜後2：28）に登場し、2週連続（22日＆29日）で暴露トークを繰り広げる。【写真】売れたな〜 マユリカ＆紅しょうが、岡村隆史＆石田明らと集合ショット『おかべろ』は、とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、アシスタントの橋本和花子ア