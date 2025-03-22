【モデルプレス＝2025/03/22】俳優の松坂桃李が主演を務めるTBS系日曜劇場「御上先生」（毎週日曜よる9時〜）。本記事では「隣徳学院3年2組 卒業メッセージ」と題し、最終回を前に、3年2組の生徒29人のコメントを出席番号順で紹介する。＜Vol.5＞【写真】「御上先生」生徒役29人全員を一挙紹介【プロフィール・これまでの出演作】◆松坂桃李主演「御上先生」本作は子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」を中心に物語が展開。