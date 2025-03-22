被団協代表委員の箕牧智之さん（右）らと面会する立憲民主党の野田代表（手前左から2人目）＝22日午前、広島市立憲民主党の野田佳彦代表は22日、昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員の箕牧智之さんらと広島市で面会した。核兵器禁止条約第3回締約国会議へのオブザーバー参加を見送った政府対応に触れ「政府が重い腰を上げないなら、議員外交で補わなければいけない」と強調し、核廃絶を