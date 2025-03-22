【モデルプレス＝2025/03/22】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧（いのお・けい／34）と女優の伊原六花（いはら・りっか／25）が、4月1日スタートの火ドラ★イレブン「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜よる11時〜）にてW主演を務める。このほどモデルプレスらの取材に応じ、互いの印象や作品への意気込み、自身が考える夫婦像などを語った。（※取材は2月下旬、クランクイン前）【写真】JUMP伊野