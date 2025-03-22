【モデルプレス＝2025/03/22】元King ＆ Princeでアーティストの岩橋玄樹が、4月19日に世界遺産である春日大社でスペシャルライブ「岩橋玄樹 × 世界遺産 スペシャルパフォーマンス in 春日大社」を開催する前に、ライブの成功を祈願するため春日大社を訪れた。【写真】岩橋玄樹、両腕タトゥー際立つ私服ショット◆岩橋玄樹、ライブ成功祈願で春日神社訪れる本殿に手を合わせながら「ここでパフォーマンスをさせていただきます。来