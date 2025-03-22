センバツ高校野球、22日に初戦を迎える常葉大菊川高校の応援団が21日夜、甲子園に向けて出発しました。21日夜11時頃、常葉大菊川高校では応援団や吹奏楽部のメンバーらが楽器などをバスに積み込み甲子園での応援に向けて準備を行いました。（応援団長薮下 莉緒さん）「甲子園という夢の大舞台ですが、いつも通りのプレーができれば勝てると思う。選手たちを後押しできるように私たちもいつも通りの応援をしたい」常