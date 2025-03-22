静岡市清水区でバスの展示やグッズ販売などを行うイベント「しずてつバスフェスタ」が開催されました。このイベントは日ごろ、バスを利用する人たちに感謝の気持ちと、より一層バスの魅力を感じてもらおうとしずてつジャストラインが開催しているものです。今回は7回目で、会場の清水マリンパークには2023年から導入されている県内初の燃料電池バスなど7台のバスが展示された他、子どもたちが制服を着て運転士になりきってい