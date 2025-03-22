山形県内で今月16日までの1週間に報告された最新の新型コロナウイルス患者数は128人で、前の週から2人増えています。県衛生研究所の最新の調査によりますと、今月16日までの1週間に県内の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの患者数は128人で、前の週から2人増えました。保健所別では、村山33人、置賜32人、山形市30人、庄内28人、最上5人で、患者数は置賜と庄内で前の週から増えています。一方、県内のインフルエンザ