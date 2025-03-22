元V6の長野博（52）の妻で女優の白石美帆（46）が22日までにインスタグラムを更新し、長男の卒園を報告した。ののちゃんが4月から小学生に！卒園＆入学記念アルバムのMVが公開白石は咲きかけのサクラの写真を投稿。「おはようございます！今週は長男の卒園式を無事に終え、涙と感動の時間を過ごしました」と伝えた。「家族のようにあたたかく見守ってくださり、日々導いてくださった先生方への感謝への思いと、立派に歌をう