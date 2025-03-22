日本とメキシコの対戦が9月に実現か森保一監督が率いる日本代表は3月20日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第7戦でバーレーンを撃破し、本戦出場の切符を手にした。25日には第8戦のサウジアラビア戦、6月にも最終予選のラスト2試合を残すなか、9月には馴染みある元日本代表監督と対戦する機会が訪れそうだ。日本は最終予選で圧倒的強さを発揮している。ここまで7試合6勝1分け（24得点2失点）。バーレーン戦