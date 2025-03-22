今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫の口ゲンカがお互いの顔が当る位近づけていて面白い』という感動猫動画さんの動画です。投稿者の感動猫動画さんのカメラの前に微妙な距離感の猫が2匹います。ペロッと口元を舐めた右の猫ちゃんが、左の猫にグッと近寄りました。そして「ニャオン！」「ニャオン！」とおでこにくっつけるようにして声を出しはじめます。言われた左の猫はギュッと目をつぶって耐えています