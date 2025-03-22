3月23日に最終回を迎える松坂桃李主演のTBS日曜劇場『御上先生』。隣徳学院3年2組の生徒29人の卒業メッセージ第5弾が公開された。 参考：『御上先生』卒業コメント第4弾窪塚愛流×野内まる×八村倫太郎×蒔田彩珠×白倉碧空×真弓孟之 本作は、「日本の教育を変えてやろう」という熱意を持ったエリート文科省官僚が高校教師となり、令和の18歳とともに、日本教育にはびこる権力争いや思惑へ立ち向かう、オリジ