2024年から1年間を通じて放送されたスーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』（テレビ朝日系）でブンブルー・鳴田射士郎を演じ、注目を集める俳優・葉山侑樹。彼にとって初となる写真集「葉山侑樹 1st写真集 蒼穹(そうきゅう)」)』が、3月14日に発売された。 【画像】葉山侑樹、撮り下ろし写真＆写真集収録カット 歴史あるスーパー戦隊シリーズに出演し、ヒー