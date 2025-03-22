ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３２）がワールド・ボウリング・リーグ（ＷＢＬ）のフランチャイズチーム「チームＯＭＧ」の共同オーナーになったことが発表され、ベッツが熱い?ボウリング愛?を語っている。ＭＬＢではスターの座を確立させているベッツだが、一方でボウリングもプロ級の腕前を誇り、プロトーナメントでパーフェクトを達成したこともある。ベッツは「ボウリングはダイヤモンドから離れた私にとっていつも