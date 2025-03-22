ファッションブランド「ロエベ」のクリエイティブ・ディレクターを務めたジョナサン・アンダーソンの10年間を収めた大判モノグラフ『Crafted World: Jonathan Anderson’s LOEWE』が発売される。 【画像】ジョナサン・アンダーソンの10年間を収めた大判モノグラフ『Crafted World: Jonathan Anderson’s LOEWE』の内容は？ 10年にわたるジョナサン・アンダーソンのコレクションとカルチャープ