リコーイメージング株式会社は、GR SPACE TOKYOにて、写真展「GR Anthology －16の視点－」を3月27日（木）より開催する。 RICOH GRシリーズを愛用する16名による作品を、前期・後期にわけて展示する写真展。 前期は、日本の写真界を牽引する写真家8名。後期は、音楽プロデューサー、ミュージシャン、俳優、小説家、漫画家など、さまざまなジャンルにおいて第一線で活躍