東海寿が展開する名古屋みやげの新ブランド「chef’s cochin(シェフズコーチン)」が、ジェイアール名古屋タカシマヤB1F ウィークリー催事に2025年3月19日(水)〜3月25日(火)出店。 chef’s cochin  東海寿が展開する名古屋みやげの新ブランド「chef’s cochin(シェフズコーチン)」が、ジェイアール名古屋タカシマヤB1F ウィークリー催事に2025年3月19日(水)〜3月25日(火)出店しました。会場では、日本の三大地鶏「名