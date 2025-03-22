アメリカのトランプ大統領は、「政府効率化省」を率いるイーロン・マスク氏への反発から「テスラ」の車に放火が相次いでいることについて、容疑者を「テロリストとみなす」と非難しました。トランプ大統領「私は放火した容疑者たちをテロリストとみている」トランプ大統領は21日、マスク氏がCEOを務める「テスラ」の車への放火が相次いでいることについて強く非難し、「FBI＝連邦捜査局と司法省が徹底的に捜査している」と話しまし