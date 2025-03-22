MLBの公式グッズ販売を扱う米ファナティクス社は21日（日本時間22日）、ドジャースの2025年限定ユニフォームを発表した。昨季のワールドシリーズ制覇を記念した金色のロゴやパッチが特徴で、ホーム開幕戦や特別試合などで着用すると見られている。 ■公式ショップなどで販売開始 金色の限定ユニフォームは、近年ワールドシリーズ優勝チームが翌年に着用する慣習があり、