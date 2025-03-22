【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■涙を流し切ない表情を浮かべる明子（永野芽郁）や、日高先生（大泉洋）とヤンキーの今ちゃん（鈴木仁）“一触即発寸前”の様子も！ 映画『かくかくしかじか』（5月16日公開）の場面写真が公開された。 永野芽郁が主演を務める本作は、漫画家・東村アキコが初めて自身の半生を描いた『かくかくしかじか』（集英社刊）が原作。完璧な形での実写化は不可能だろうと東村は映像化を