今回は、北海道小樽市にある『ルタオパトス』の『ふわとろフロマージュスフレ～甘夏みかんとカラメル～』をご紹介します。 「体験型スイーツ」の新作登場！ 画像：株式会社ケイシイシイ 『ルタオパトス』で味わえる体験型スイーツ『ふわとろフロマージュスフレ～パトス～』。自分で作って楽しめるスイーツとして人気を集めています。 今回、そんな『ふわとろフロマ&#