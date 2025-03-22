きょう未明、埼玉県川越市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。きょう午前1時半ごろ、川越市上老袋の住宅で「建物から火と煙が出ている」と近くに住む男性から119番通報がありました。警察や消防によりますと、ポンプ車など10台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、木造平屋建ての住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住む、いずれも70代の姉弟と連絡