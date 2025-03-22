インスタグラムで写真を公開したドジャース大谷翔平投手21日（日本時間22日）、インスタグラムのストーリーズを更新し、家の絵文字とともに愛犬・デコピンと戯れる写真を公開した。チームは日本時間13日午後に来日。19日に開幕第2戦を終え、そのまま米国へ出発した。東京シリーズでは真美子夫人とデコピンは来日していなかった。大谷は家の絵文字とともに、大谷の手に触れるデコピンの様子を公開。久々に“ご主人様”と会