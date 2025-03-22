ドジャースに帯同したエラトロッシュ医師が明かす米大リーグ・ドジャースの開幕シリーズに同行したニール・エラトロッシュ医師が、開幕2試合を欠場したムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手の状況を明かした。米地元紙のインタビューに対応。「積極的になりすぎると6〜8週間欠場することになる」と大事を取った理由を説明した。18、19日に東京ドームで行われたカブスとの開幕シリーズ。ドジャースはMVP受賞経験