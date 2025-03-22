京都市と外食産業のDDグループ、JR西日本、京都駅ビル開発などは21日、京都駅西エリアの活性化を進める協定を結んだ。JR嵯峨野線（山陰本線）の梅小路京都西駅（京都市下京区観喜寺町）開設に伴って廃止された梅小路短絡線の高架上に、関西と北陸を結ぶ特急「サンダーバード」の車両を使ったレストランを開設する。廃線高架上の常設店舗は、全国初になるという。【こちらも】JR大阪駅北側の商業施設「うめきたグリーンプレイス」