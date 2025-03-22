鹿島建設（1812、東証・名証プライム市場、以下鹿島）。改めるもなく大手ゼネコン、最大手グループの1社。【こちらも】紙おむつをトイレットペーパーに再生したユニ・チャーム、姿勢・技術力は評価に値する2021年3月期/22年3月期とも厳しい環境下でも「5.2％減収、3.6％営業減益/9.0％増収、3.1％営業減益」と底堅く潜り抜け、その後増収・増益に転じ今3月期計画は昨年11月/今年2月に2度の上方修正。「7・7％増収（2兆8700億円