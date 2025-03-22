赤福は、2025年3月20日(木・祝)〜3月31日(月)までの期間限定で、羽田空港第1ターミナル 検査場Cゲート前に出店します。 赤福  ■出店概要出店期間：2025年3月20日(木・祝)〜3月31日(月)出店場所：羽田空港第1ターミナル2階出発ロビーC検査場前営業時間：午前6時〜(完売次第終了) 赤福は、2025年3月20日(木・祝)〜3月31日(月)までの期間限定で、羽田空港第1ターミナル 検査場Cゲート前に出店。普段、東京都内で