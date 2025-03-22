タレントの指原莉乃が周囲にいるかっこいい女性としてある人物の名前を挙げた。【映像】指原が思うカッコいい女性芸能人（写真あり）3月20日（木）夜10時より、ABEMAと雑誌「anan」が共同制作した特別番組『Love 30s. -幸せな人生の作り方- with anan』が放送。その中で指原は「私の周りかっこいい女性が多いので…」と前置きし「それこそ、場面で会える友達が田中みな実さんなんですよ」と田中の名を挙げた。屋敷も「かっこ