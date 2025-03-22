【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 2−0 バーレーン代表（3月20日／埼玉スタジアム2002）【映像】急加速フェイク→ボールに触らず“ダイレクト股抜き”日本の至宝が一瞬の閃きでスタジアムを沸かせた。日本代表MF久保建英が見せた超絶テクニックにSNSのファンたちも騒然としている。サッカー日本代表は3月20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第7節でバーレー