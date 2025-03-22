テレビアニメ『プリキュア』シリーズの第22作目となる新作『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）の第7話あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】キュアキュンキュン！変身前に涙…公開された『キミプリ』新場面カット23日放送の第7話「心おどる♪キュアキュンキュンデビュー！」は、ウインクがマックランダーとたたかう姿におどろき、自分には無理だ、と去っていく