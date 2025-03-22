【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 2−0 バーレーン代表（3月20日／埼玉スタジアム2002）【映像】神技アウトサイドパスで衝撃のチャンスメイク独創的なアイデアで決定機を演出した。日本代表のMF三笘薫が、相手選手の足が届かない絶妙な位置とタイミングで繰り出したアウトサイドでのパスが話題を集めている。サッカー日本代表は3月20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第7節でバーレーン代表に