4月4日から6日に三重・鈴鹿サーキットで開催される自動車レース『F1日本グランプリ』（FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2025）のプロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2025』に、歌手の倖田來未が出演することが22日、発表された。【画像】豪華！FRUITS ZIPPERら出演アーティスト今年はF1の誕生75周年、そしてHondaの初優勝から60周年というアニバーサリーイヤー。記念すべき年に開催される『F1日本グランプリ