ネットの声も笑いに変える。そんな姿が見る者の心を掴む。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」3月21日の第2試合に出場したTEAM雷電・萩原聖人（連盟）は、試合後のインタビューに応じると、チームが好調なことについて触れ、自虐ネタを放ち、ファンを笑顔にさせた。【映像】萩原、突如の自虐ネタにファン爆笑今シーズンのTEAM雷電は終盤に向けて、どんどん調子を上向きにし、残り試合も数少ないところで大きなプラスを抱