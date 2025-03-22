俳優の松坂桃李が主演を務める、TBS系日曜劇場『御上先生』（毎週日曜後9：00）。主人公・御上（松坂）が担任を務める隣徳学院3年2組の生徒29人の最終回に向けたメッセージを“出席番号順”で紹介する。第1弾となる今回は、出席番号（25）〜（29）の晴山奈緒（矢吹奈子）、冬木竜一郎（山下幸輝）、宮澤涼（豊田裕大）、村岡渉（山田健人）、和久井翔（夏生大湖）ら。【写真】衝撃…”不正入学をした人物”がラストに判明！