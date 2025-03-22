こんにゃくパークは、こんにゃく消費が減少する春夏商品として、4種類の刺身こんにゃくを2025年3月1日(土)より販売中です。 こんにゃくパーク「刺身こんにゃく」4種類  施設こんにゃくパークは、こんにゃく消費が減少する春夏商品として、4種類の刺身こんにゃくを2025年3月1日(土)より販売中。※参照：総務省「家計調査」■商品概要商品名：酢みそで食べるまるまるの刺身こんにゃく商品特徴：小さめのミートボー