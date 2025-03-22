3月20日、志尊淳がInstagramを更新した。【写真】共演者らとの笑顔SHOTなども公開同日に最終話の放送を迎えたドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）にて、主人公・大森一平の義理の弟でありシングルファザーの小原正助役を務めた志尊。この日の投稿では、「僕が想像してた?父親像?というのは綺麗事ばかりで、正助を通して向き合ってみると、悩み悩み、試行錯誤の連続でした」と切り出した。続けて