ＡＫＢ４８の２０周年イヤー第１弾シングル「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」（４月２日発売）でセンターを務める八木愛月が２２日、２０歳の誕生日を迎えた。グループ史上初の研究生としてセンターに抜てきされた八木は、誕生日をメンバーからサプライズで祝福された。総監督の倉野尾成美をはじめ、メンバーが突撃すると“まさか”のお祝いに八木は跳びはねて「うれしいです！２０歳のあづはめっちゃ頼もしく頑張ります！」と