子どもたちの健やかな成長に向けた支援に広く役立ててもらおうと、山形県内の自動車販売会社グループが21日、地域の福祉活動を支援する「山新放送 愛の事業団」に善意を寄付しました。「山新放送 愛の事業団」に善意を寄せたのは、山形日産自動車と日産プリンス山形販売です。21日は山形日産グループの小関真一社長ら3人が山形市の山形メディアタワーを訪れ、寄付金200万円の目録を寒河江浩二理事長に手渡しまし