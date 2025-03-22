◆第６２回愛知杯・Ｇ３（３月２３日、中京・芝１４００メートル）＝３月２２日、栗東トレセンオークス６着以来、１０か月ぶりの実戦となるスウィープフィート（牝４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は坂路をキャンター。６６秒７―１６秒０で気合乗りもよく駆け上がった。「いい頃に近づいてきた。体は大幅プラスになると思うが、成長分もあるからね」と庄野調教師はパワーアップした姿に目を細めた。チューリ