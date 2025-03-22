◆競泳日本選手権第３日（２２日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートルバタフライ予選で、池江璃花子（横浜ゴム／ルネサンス）が２５秒６５の好タイムをマーク。１００メートル自由形と共に午後の決勝に進み「（５０バタは）６割くらいでいったので、２６秒０から５秒９くらいかなと思っていた。想定より上回っていたのはすごくよかった」と振り返った。７月の世界選手権（シンガポール）選考を兼ねる今大会、池江