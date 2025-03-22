３月２２日の中京３Ｒで、エコロスパーダ（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父リアルスティール）に騎乗したルーキーの和田陽希騎手＝栗東・杉山晴紀厩舎＝がうれしいＪＲＡ初勝利を挙げた。この日、阪神競馬場で騎乗している父の和田竜二騎手＝栗東・フリー＝は「ほっとしました。これまでも悪い競馬はしていなかったので、チャンスはあると思っていました。これからも初心を忘れずに、関係者に感謝をして、少ないチャンスをも