ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は２２日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が平壌を訪問中のロシアのショイグ安全保障会議書記と２１日に会談したと報じた。同通信は「会談では朝ロ（ロ朝）両国の安全利益と国際的正義を守護するための重要な問題や地域および国政情勢に関する両国指導部の見解と意見が交わされ、完全に一致した立場を確認した」と伝えた。金氏はロシアウクライナ侵攻