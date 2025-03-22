開業へ向けた準備を進める元県職員の臼井さん＝平塚市紅谷町約３０年にわたり水産加工品の開発などに携わってきた元県職員の臼井一茂さん（５５）＝平塚市＝が２４日、ＪＲ平塚駅北口近くの紅谷パールロードに料理店「あじさと」を開業する。臼井さんの母が２０１９年まで約２１年間のれんを守った小料理店の屋号を継ぎ、店を６年ぶりに”復活”させた。臼井さんは「地元の水産物の魅力を伝えていきたい」と意気込む。臼井さん