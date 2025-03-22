Tim KellyNobuhiro Kubo［東京２２日ロイター］ - 日中韓３カ国は２２日、東京で外相会談を開いた。トランプ米政権の政策に国際社会が影響を受ける中、会談後に記者会見した岩屋毅外相は「大局的な観点から率直な意見交換を行い、未来志向の協力を推進していくことを（３外相で）確認した」と語った。３カ国の外相会談は２０２３年１１月に韓国・釜山で開いて以来。岩屋外相は、３外相が首脳会談（サミット）の早期開催