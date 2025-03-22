佐賀市議会は21日、2人の副市長のうち、31日で退任する鈴木宏一郎氏（47）の後任に、総務省自治財政局財務調査課課長補佐の溝尾彰人氏（37）を充てる人事案に同意した。任期は4月1日から4年間。溝尾氏は2011年に総務省に入省し、大臣官房秘書課課長補佐や自治財政局地方債課課長補佐を務めた。香川県高松市の財政局長や奈良県葛城市の副市長の経験もあり、坂井英隆市長は提案理由説明で「豊富な行政経験や地方創生の実績がある