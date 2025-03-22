早実―高松商5回裏、2死満塁のピンチを切り抜け笑顔の早実・中村＝甲子園選抜高校野球大会第5日は22日、甲子園球場で1回戦が行われ、早実（東京）、聖光学院（福島）が2回戦へ進んだ。早実は高松商（香川）に8―2で快勝。101年前の第1回大会決勝と同じカードで中村が8回1失点、4安打3打点と投打に活躍した。聖光学院は延長十二回タイブレークの末、常葉大菊川（静岡）に4―3でサヨナラ勝ち。0―0で延長戦に入って2度追いつ