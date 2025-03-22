旧小城郡の4町合併で佐賀県小城市となった2005年から市政を担った現職の引退表明により、23日投開票の小城市長選は20年ぶりに新顔3人が争う展開となっている。県の中央部に位置する同市の人口は約4万4千人。江戸時代には小城鍋島藩の城下町として栄え「九州の小京都」とも呼ばれるが、市民らからは「せっかくの地域資源を生かせていない」との声も聞かれる。日本名水百選の一つ、小城市小城町の清水川上流にある「清水の滝」。