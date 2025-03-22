佐賀県小城市選挙管理委員会によると、市長選の期日前投票者数は17日から20日までの4日間で3813人となった。既に2021年の前回選挙での6日間の合計3861人に迫っており「最終的には倍近くの期日前投票が見込まれる」（担当者）としている。期日前投票は22日午後8時まで、市役所や牛津公民館など計4カ所でできる。（竹中謙輔）