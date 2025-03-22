任期満了に伴う佐賀県小城市長選は23日、投開票される。いずれも無所属新人で元副知事の南里隆氏（64）、元市議の藤田直子氏（72）、元市課長の高塚誠氏（55）の3人が人口減少対策や地域振興策について論戦を繰り広げている。投票は同日午前7時〜午後7時、市内12ケ所で実施。午後8時から同市牛津町の牛津体育センターで開票される。有権者数は3万6511人（15日現在、市選管調べ）。（才木希）□□ニュー