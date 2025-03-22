佐賀県伊万里市議会は21日、深浦弘信市長と特別職3人の給与を、市長2期目の任期終了後の2026年5月から平均1・7％引き上げる給与条例改正案を反対11、賛成8の反対多数で否決した。市特別職報酬等審議会は25年1月、物価高などを背景に特別職などの報酬を「25年4月から増額することが適当」と答申しており、議会側からは「（時期の変更は）審議会軽視」などの反対意見が出ていた。深浦市長は報道陣に「市長給与を上げないのは自分